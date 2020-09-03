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Haberler Galeri Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol olarak yer alan başarılı oyuncu Burak Özçivit tarzını değiştirdi. Saçlarını kestirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özçivit'e ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 13:51 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 14:10
Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

Oynadığı 'Kuruluş Osman' dizisinin ikinci sezonunda imaj değişikliğine giden Burak Özçivit, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

Takvim'in haberine göre; yeni sezon afişini yayınlayan Burak Özçivit'in dizinin ilk sezonunda uzun olarak kullandığı saçlarını kestirdiği görüldü.

Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

Ardından da berber koltuğunda fotoğraf paylaşan Özçivit'e beğeni ve yorum yağdı.

Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi.

Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi

Evcen, berber koltuğundan fotoğraf atan eşinin paylaşımına, 'kral tacı' emojisi bırakıp, "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" yorumunu yaptı.

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