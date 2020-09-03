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Burak Özçivit tarzını değiştirdi, ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol olarak yer alan başarılı oyuncu Burak Özçivit tarzını değiştirdi. Saçlarını kestirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özçivit'e ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi.
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 13:51Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 14:10
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Oynadığı 'Kuruluş Osman' dizisinin ikinci sezonunda imaj değişikliğine giden Burak Özçivit, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.