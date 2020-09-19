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Burcu Kara yaşadığı dolandırıcılığı anlattı: Adam tam bir şeytan
Ünlü ve başarılı oyuncu Burcu Kara, yıllar önce İtalya'da yaşadığı dolandırıcılığı anlattı. Hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Kara, "Bu olayı hiç unutmam. Dönmek zorunda olduğum için bir şey yapamadım" dedi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:57Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:59
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2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.
"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm."
'ADAM TAM ŞEYTAN'
"Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi 'bu şöyle güzel, böyle güzel' diye anlattı."
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"Biz de bir tablet alıp çıktık. Beğendiğimiz ürünü adam alıp paket yaptı. O gün de Türkiye'ye dönüyoruz. Havalimanına giden trene bindik. Ben de el çantamın içine atmıştım kutuyu. Güzel paketlemişlerdi. 'Bir açıp bakayım' dedim."
"Bir açtım ki içinde ağır bir karton var. Yani içi boş. Annem, babam, ben şoka girdik. Beğendiğimiz ürünü paketleyeceği sırada boş kutuyla değiştirmiş. Adam resmen bize boş kutu satmış. 800 Euro'ya boş kutu satın almış oldum. Bunu bir mağaza yapıyor. Belki de güvenlik görevlileri de biliyordu."