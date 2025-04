Bursa’da 6 kadını aynı anda 12 milyon dolandırdı! Pişkin yanıt: Zorla mı aldım, vermeselerdi...

SAHTE MESAJLA 1 MİLYON 200 BİN TL DOLANDIRILDI

İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci. 2024 Ağustos'ta bir flört programı üzerinden tanışıp, görüşmeye başladıklarını söyleyen A.T., Uğur T.'nin kendisine Merkez Bankası ve MASAK'tan geldiğini iddia ettiği mesajları göstererek, borç istediğini belirtip, "3 bin, 5 bin, 10 bin ama verdi onları. 1 ay boyunca geri verdi onları. Ondan sonra kredi çekmemi rica etti. Bankadan geldiğin iddia ettiği mesajları gösterdi bana. Kredi çektim kendisine birkaç kez. Elimde para vardı bir miktar. Onlardan verdim. 1 milyon 200 bin de benim göndermiş olduğum para var ona. 2 aylık bir süre içinde gerçekleşti zaten benim başıma gelen. Merkez Bankası'nı aradım, 'Böyle mesajlar gönderildi bana, aslı var mıdır bunun' diye. 'Biz vatandaşa mesaj göndermeyiz. Bizim vatandaşla işimiz olmaz' dediler. Kendisine söyledim, 'Ama benimki MASAK'tan, onu sordun mu' dedi. Son derece güvenli bir şekilde. İçime kurt düştü ondan sonra zaten. Arkadaşlar da uyarınca, 'Bu mesajları kendisi de yazabilir' diye bir arkadaşım beni uyarmıştı. Ondan sonra görüşmelerim seyrekleşti. Para istemeye başladım. Telefonlarımı açmamaya, mesajlarıma cevap vermemeye başladı. En sonunda da ben artık ümidi kesince tabii avukat aramaya başladım. Kendi davamı açmıştım ben. Nitelikli dolandırıcılık üzerinden, o gönderdiği mesajlardan ötürü. Savcılık aşamasında henüz. Ben ifade verdim, karşı tarafın ifadesi için karşı taraf aranıyordu. Şu an yok, ortada yok" ifadelerini kullandı.