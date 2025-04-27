Bursa’da 6 kadını aynı anda 12 milyon dolandırdı! Pişkin yanıt: Zorla mı aldım, vermeselerdi...

'HER ŞEY ÇOCUĞU İÇİN VERDİĞİM 200 LİRA İLE BAŞLADI'

En yüksek meblağda dolandırılan ise G.T. isimli muhasebeci. 2021 yılında tanışıp, kızını gezmeye götürsün diye verdiği 200 lira ile dolandırılma sürecinin başladığını söyleyen G.T. de sahte mesajlarla dolandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Her şey o 200 lirayla başladı zaten. Çocuğunla vakit geçir, küçük, 3-5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Gezdir, eğlendir. 2021 yılında da o 200 lira güzel bir para. Oradan bir başladı, ondan sonra kredi kartından nakit çektirdi bana. Geri ödedi. Çektirdi, geri ödedi. Esnek hesaplara girdi, geri ödedi. Bir süre böyle devam etti. Aldı, geri verdi, aldı, geri verdi. Artık geri vermez hale geldi. Sahte mesajları vardı. Kamu kurumları adına, çeşitli özel bankalar adına bir sürü mesajları var. Kendisine güvenmediğimi artık anladığı için, avukatlar aracılığıyla devam etti. Birçok avukatla görüştüm, konuştum. Mailler atıldı, mail örneklerinin hepsi şikayet dosyamda var zaten. Bu yöntemlerle benden para aldı. Hep, 'Hesabımda bloke var, onları kaldıracağım. Olmadı arabamı satacağım. Sana olan borcumu ödeyeceğim' dedi. Arabayı sattı, hesabına yatırdı güya parayı. Ekran görüntüsü attı, 'O da blokeye girdi' diyerek. Onu da yalan etti. Özlüce'de 2021-2022 yıllarında 3 milyonluk evi olduğunu, onu satmak istediğini söyledi. Sonra eşinin oraya el koydurduğunu, dava açtığını, oradan maddi olarak talep ettiğini söyledi. Onların hepsi yalanmış, öyle bir şey yok. Ortaokul mezunu biri karşımızdaki ama kendini mimar olarak tanıtıyor. Çok da güzel ilerliyor. İnsanları kandırmaya devam ediyor."