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Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Burun tıkanıklığı grip, soğuk algınlığı ve sinüs gibi enfeksiyon ya da virüs kaynaklı hastalıklar ile alerji, geniz eti büyümesi ve burunda yapısal sorundur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen burun tıkanıklığının nasıl geçeceği merak ediliyor. İşte burun tıkanıklığını geçirmenin yöntemleri...

HABER MERKEZİ

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Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Burun tıkanıklığı durumunda ortaya çıkan bazı belirtiler mevcuttur. Kişiler burnu tıkalı olduğu zamanda ağzından nefes almaya başlar. Geceleri ağzı açık uyuma, horlama, mukus oluşumu, burun akıntısı ve burun dokusunun şişmesi burun tıkanıklığının yaygın belirtileridir. Ayrıca hapşırma, baş ağrısı, burun bölgesinde kuruluk ve kaşıntı durumu da ortaya çıkabilir.

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Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığının nedenleri grip, soğuk algınlığı ve sinüs gibi enfeksiyon ya da virüs kaynaklı hastalıklar ile alerji, geniz eti büyümesi ve burunda yapısal sorunlardır. Bu faktörler burnun içini kaplayan dokuların tahriş olmasına, iltihaplanmasına, şişmesine ve burnun tıkanmasına neden olur. Sebebine bağlı olarak genelde tıkanıklık 1-2 hafta içerisinde iyileşir, 2 haftayı aşan burun tıkanıklıklarında tıbbi olarak yardım almayı gerektiren durumlar olabilir.

Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

BURUN NEDEN TIKANIR?

Tozlar (Polen, küf, evcil hayvan tüyleri)
Deviasyon (Kıkırdak eğriliği)
Alerjik durumlar
Hava kirliliği
Parfüm ve kolonya
Kuru hava
Hamilelik sırasındaki hormonal değişimler
Burun eti şişmesi
Çeşitli alerjiler
Kronik sinüzit
Yüksek tansiyon
Burun polipleri
Uyku apnesi

Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Tuzlu suyu buruna çekmek, bol su içmek, buhar solumak, sıcak kompres uygulamak ve bulunduğunuz ortamda nemlendirici bulundurmak burun tıkanıklığını gidermenin en hızlı yollarıdır.

Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Burun tıkanıklığına iyi gelen yöntemler şunlardır:

Buruna tuzlu su çekmek
Nemlendirici kullanmak
Yüze sıcak kompres uygulamak
Sıcak duş veya buhar banyosu yapmak
Nane veya okaliptus yağı soluyun
Bol su tüketmek
Başı yüksekte tutarak uyumak
Burun spreyleri, oral ve nazal dekonjestanlar kullanmak