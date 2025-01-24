Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığının nedenleri grip, soğuk algınlığı ve sinüs gibi enfeksiyon ya da virüs kaynaklı hastalıklar ile alerji, geniz eti büyümesi ve burunda yapısal sorunlardır. Bu faktörler burnun içini kaplayan dokuların tahriş olmasına, iltihaplanmasına, şişmesine ve burnun tıkanmasına neden olur. Sebebine bağlı olarak genelde tıkanıklık 1-2 hafta içerisinde iyileşir, 2 haftayı aşan burun tıkanıklıklarında tıbbi olarak yardım almayı gerektiren durumlar olabilir.