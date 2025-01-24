Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
Burun tıkanıklığı grip, soğuk algınlığı ve sinüs gibi enfeksiyon ya da virüs kaynaklı hastalıklar ile alerji, geniz eti büyümesi ve burunda yapısal sorundur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen burun tıkanıklığının nasıl geçeceği merak ediliyor. İşte burun tıkanıklığını geçirmenin yöntemleri...
HABER MERKEZİ
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Burun tıkanıklığı durumunda ortaya çıkan bazı belirtiler mevcuttur. Kişiler burnu tıkalı olduğu zamanda ağzından nefes almaya başlar. Geceleri ağzı açık uyuma, horlama, mukus oluşumu, burun akıntısı ve burun dokusunun şişmesi burun tıkanıklığının yaygın belirtileridir. Ayrıca hapşırma, baş ağrısı, burun bölgesinde kuruluk ve kaşıntı durumu da ortaya çıkabilir.
Burun tıkanıklığının nedenleri grip, soğuk algınlığı ve sinüs gibi enfeksiyon ya da virüs kaynaklı hastalıklar ile alerji, geniz eti büyümesi ve burunda yapısal sorunlardır. Bu faktörler burnun içini kaplayan dokuların tahriş olmasına, iltihaplanmasına, şişmesine ve burnun tıkanmasına neden olur. Sebebine bağlı olarak genelde tıkanıklık 1-2 hafta içerisinde iyileşir, 2 haftayı aşan burun tıkanıklıklarında tıbbi olarak yardım almayı gerektiren durumlar olabilir.
BURUN NEDEN TIKANIR?
Tozlar (Polen, küf, evcil hayvan tüyleri) Deviasyon (Kıkırdak eğriliği) Alerjik durumlar Hava kirliliği Parfüm ve kolonya Kuru hava Hamilelik sırasındaki hormonal değişimler Burun eti şişmesi Çeşitli alerjiler Kronik sinüzit Yüksek tansiyon Burun polipleri Uyku apnesi
BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?
Tuzlu suyu buruna çekmek, bol su içmek, buhar solumak, sıcak kompres uygulamak ve bulunduğunuz ortamda nemlendirici bulundurmak burun tıkanıklığını gidermenin en hızlı yollarıdır.
BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?
Burun tıkanıklığına iyi gelen yöntemler şunlardır:
Buruna tuzlu su çekmek Nemlendirici kullanmak Yüze sıcak kompres uygulamak Sıcak duş veya buhar banyosu yapmak Nane veya okaliptus yağı soluyun Bol su tüketmek Başı yüksekte tutarak uyumak Burun spreyleri, oral ve nazal dekonjestanlar kullanmak