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Buse Varol ile evli olan Alişan meğer yıllarca herkesi kandırmış!

Buse Varol ile evli olan Alişan yıllarca hayranlarını kandırmış. Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Alişan yine gündem oldu. Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan ve bir çocuğu olan Alişan ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2020 Çarşamba 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





