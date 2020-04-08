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Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ

Büyük Çamlıca Camisi'nden mahya aracılığıyla koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal Türkiyem" mesajı verildi. Berat Gecesi koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle evlerden idrak edildi.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2020 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2020 Çarşamba 00:10
Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere İstanbul'un camileri Berat Kandili'nde sessizliğe büründü.

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Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ

Büyük Çamlıca Camisi'ne "Evde Kal Türkiyem", "Berat Kandilimiz Mübarek Olsun", "Namaz Dinin Direğidir" yazılı mahyalar asıldı,

Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ

İstanbul'da camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ

Camilere gidemeyen vatandaşlar, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ

Vatandaşlar, salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ
Büyük Çamlıca Camisi'nde dikkat çeken mahyâ
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