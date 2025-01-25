Büyük indirim başladı! İşte Tarım Kredi Marketi Ocak 2025 indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ocak 2025 indirim kataloğunu yayınlandı.Ocak ayı bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki indirim kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki piyasadaki en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? İşte bu soruların yanıtı ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 25 Ocak 2025 12:21 Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





