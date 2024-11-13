Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 13 - 26 Kasım indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13 - 26 Kasım 2024 tarihli indirim kataloğu yayınlandı. Son yapılan indirimle birlikte vatandaşlar soluğu markette aldı. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin aklındaki "En ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz süt yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt buldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirim kataloğu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 13 Kasım 2024 10:33 Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





