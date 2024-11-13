Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 13 - 26 Kasım indirim kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13 - 26 Kasım 2024 tarihli indirim kataloğu yayınlandı. Son yapılan indirimle birlikte vatandaşlar soluğu markette aldı. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin aklındaki "En ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz süt yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt buldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirim kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bugün indirimde olan ürünler araştırılıyor. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte 13- 26 Kasım 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....