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Haberler Galeri Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu

Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos 2024 indirim kataloğunu yayınlandı. Temmuz ayı bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki indirim kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 27 Temmuz- 9 Ağustos 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz süt yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt bulmaya başladı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:50

Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bugün indirimde olan ürünler araştırılıyor. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte 27 Temmuz- 9 Ağustos 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....

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Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu
Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu
Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu
Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu