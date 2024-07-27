Büyük indirim bu sabah başladı! İşte Tarım Kredi Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Temmuz- 9 Ağustos 2024 indirim kataloğunu yayınlandı. Temmuz ayı bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki indirim kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 27 Temmuz- 9 Ağustos 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz süt yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt bulmaya başladı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...