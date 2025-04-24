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Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

İstanbul'da dün 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaşattı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken olası büyük İstanbul depreminde nasıl şehrin nasıl tahliye edileceği merak konusu oldu. Peki hangi alanlar kullanılacak, depremzedeler hangi illere gönderilecek? İşte İstanbul'un tahliye planı...

HABER MERKEZİ

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Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, megakent için hazırlanan tahliye senaryoları tekrar gündeme geldi. 16 milyonluk nüfusa sahip şehirde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla detaylı bir deprem eylem planı oluşturuldu. Plan, 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı ve tüm ulaşım ağları tahliye için seferber edildi.

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Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

23 TAHLİYE ALANI OLUŞTURULDU

Tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu.

Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik'e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

DEMİRYOLU VE KARAYOLU ALTERNATİFLERİ

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

3 HAVALİMANI DA KULLANILACAK

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak.

Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

DEPREMZEDELER HANGİ İLLERE GÖNDERİLECEK?

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. İkinci grup ise ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'ı kapsıyor.

Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek