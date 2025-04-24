Büyük tahliye planı! Deprem olursa İstanbullular bu illere gönderilecek

3 HAVALİMANI DA KULLANILACAK

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak.

Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.