Cadılık eğitimi, astral seyahat, bilinçaltı temizleme... Spiritüel pazarın kazancı dudak uçuklattı

KENDİMİ YETERSİZ HİSSETTİRDİ



Cem B. (45, Girişimci): Başarıya ulaşmak için sürekli gelişme kitapları okuyan biriyim. Bir arkadaşımın çabalarıyla bilinçaltı seanslarına katıldım. Ücretler yüksek ve her seans sonunda yeni bir program satmaya çalışıyorlar. Belli bir yerden sonra insan kendini yetersiz hissetmeye başlıyor.

KENDİMİ YETERSİZ HİSSETTİRDİ



Cem B. (45, Girişimci): Başarıya ulaşmak için sürekli gelişme kitapları okuyan biriyim. Bir arkadaşımın çabalarıyla bilinçaltı seanslarına katıldım. Ücretler yüksek ve her seans sonunda yeni bir program satmaya çalışıyorlar. Belli bir yerden sonra insan kendini yetersiz hissetmeye başlıyor.