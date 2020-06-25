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Çağatay Ulusoy sevgilisi ile tatilde! Görenler tanıyamadı! İşte son hali...
Çağatay Ulusoy sevgilisi ile tatilde! Görenler tanıyamadı! İşte son hali...
Ünlü oyucu Çağatay Ulusoy sevgilisi ile tatile çıktı. Duygu Sarışın ile balık tutarken görüntülenen Ulusoy yeni imajıyla dikkati çekti. Ünlü oyuncunun "Beni bu halde kimse tanıyamaz" dediği duyuldu. İşte Ulusoy'un son hali...
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:25
Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:34
Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını konu alacak yeni dizisinde başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, temmuz ayında başlayacak çekimler öncesinde sevgilisi Duygu Sarışın'la birlikte tatile çıktı.
Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre, yeni aldığı yelkenli teknesini Marmaris-Bozburun'da denize indiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde sevgilisiyle beraber bota binerek balık avına çıktı.
Botu kullanan Duygu Sarışın'ın ani manevrasıyla dengesini kaybeden Çağatay Ulusoy, "Balıklar kaçacak" diyerek sevgilisini dikkatli olması konusunda uyardı.
İkili uzun süre balık tutmayı denedi. Sonunda pes eden ünlü oyuncu, yemek almak için yakınlardaki bir restorana gitti.
Yeni rolü için kilo alan ve sakal bırakan Ulusoy'un karaya çıkarken sevgilisine "Beni bu halde kimse tanımaz" dediği duyuldu.
Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, iki yıldır birlikte.