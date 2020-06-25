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Çağatay Ulusoy sevgilisi ile tatilde! Görenler tanıyamadı! İşte son hali...

Ünlü oyucu Çağatay Ulusoy sevgilisi ile tatile çıktı. Duygu Sarışın ile balık tutarken görüntülenen Ulusoy yeni imajıyla dikkati çekti. Ünlü oyuncunun "Beni bu halde kimse tanıyamaz" dediği duyuldu. İşte Ulusoy'un son hali...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:25 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





