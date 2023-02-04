Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarıyor?
Hepimizin evinde bulunan çamaşır makinesinin sağ alt köşesinde bulunan kapak daha önce dikkatinizi çekmiş miydi? Boşaltma pompası adı verilen bu bölmenin, makinenizin sağlığı için çok önemli bir işlevi olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 16:19
Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 16:19
Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarıyor?
Ceplerinizde makineye giden madeni paralar, giysilerinizin yıkama sırasında kaybolan düğmeleri ve diğer küçük şeyler çamaşır makinesinin bu bölümünde toplanıyor. Bu küçük şeyler zamanla filtreyi tıkayabiliyor.
Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarıyor?
Çamaşır makineniz suyunu boşaltmıyorsa sebebi bu olabilir. Pompa filtresini kontrol etmek için köşede bulunan kapağı açıp temizleyebilirsiniz.
Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarıyor?
Kapağı açmadan önce mutlaka çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunu okuyun. Çünkü makineden makineye değişiklik olabilir. Açarken altına bir kova veya havlu koymayı da ihmal etmemelisin. Su kalması durumunda yerleri ıslatabilirsiniz.
Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarıyor?
Bu yöntemle çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz.