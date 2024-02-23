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Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarıyor?

Hepimizin evinde bulunan çamaşır makinesinin sağ alt köşesinde bulunan kapak daha önce dikkatinizi çekmiş miydi? Boşaltma pompası adı verilen bu bölmenin, makinenizin sağlığı için çok önemli bir işlevi olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





