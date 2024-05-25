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Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuca inanamayacaksınız
Mutfak ve banyo temizliği gibi çok vakit alan ev işlerini daha kısa sürede bitirmek için bazı pratik yöntemler bulunuyor. İşte hem vakitten tasarruf edeceğiniz hem de inanılmaz sonuçlara ulaşacağınız o yöntemler...
Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.
Bazen ayakkabılarımızı çamaşır makinesinde yıkamak istemeyiz. Ancak ayakkabılar kirlenebilir ve kötü kokabilir. Ayakkabılarınızı temizlemek için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Temizlemeye başladığınızda peroksitin köpüğe dönüştüğünü göreceksiniz.
MAKİNEYE BİRAZ KAHVE VEYA ÇAY EKLEYİN
Koyu renk giysilerinizin solmasını önlemek istiyorsanız, çamaşır makinenize kahve veya çay eklemeniz gerekir.
SIRT ÇANTANIZI TEMİZLEMENİN KOLAY YOLU
Sırt çantaları ve spor çantalar bir çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Ancak belirli kısımlar yine kirli kalacaktır. Bu, çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Makinenin görmediği, küçük kısımları çıkarmak için bir diş fırçası kullanabilirsiniz.