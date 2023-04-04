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Haberler Galeri Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

Çamaşırları asmak için kullandığımız mandalla en fazla ne yapabilirsiniz? Sıradan plastik mandallarla yapabileceğiniz 17 yöntemi duyunca şoke olacaksınız. İşte mandalla yapabileceğiniz şeyler...

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 11:41
Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

Bulaşık süngeri olsun, streç film olsun, hatta pipet olsun, evde bulunan her türlü eşyayı her zaman bildiğimizin dışında, farklı alanlarda kullanabilir miyiz diye araştırmayı, bulduğumuz efsane kolay ve pratik bilgileri hemen sizinle paylaşmayı pek seviyoruz, malumunuz.

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Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

Bugün de dedik ki "Bu mandalları çamaşır asmak dışında başka nerelerde kullanabiliriz acaba?", başladık hemen araştırmaya. Öyle de güzel kullanım alanları çıktı ki, bir mandalın aslında ne kadar hayatımızı kolaylaştırabileceğini fark ettik hemen.

Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

İki mandalı birbirine yapıştırarak elde edeceğiniz aparat sayesinde kulaklıkların birbirine karışmasını engelleyebilirsiniz

Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

Paketli gıdaların hava almamasını istiyorsanız mandal yardımıyla katlayığ sabitleyebilirsiniz.

Çamaşır mandalıyla en fazla ne yapabilirsiniz? Keşke bunu daha önceden öğrenseydim diyeceksiniz...

Eğer diş macunu tüpünü doğru kullanmakla ilgili hassassanız bir mandaldan yardım alabilirsiniz

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