Çamaşırları yıkarken sirke kullanın! Bir defa deneyince vazgeçemeyeceksiniz

KÜF KOKUSUNU GİDERİR

Islak havluları bir sepette veya çamaşır makinesinde giysilerle bırakmak bir küf oluşumuna ya da küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini sıcak suyla doldurun, 2 bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama programı çalıştırın. Ardından deterjan eklenmiş olarak ikinci bir tam döngü çalıştırın. Bu, az miktarda küf ve ekşi kokular için işe yarar. Daha büyük küf sorunları ve lekeler için daha agresif bir yöntem uygulamanız gerekebilir.