Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık

İSMİNİ İLK KEZ MİT DUYURMUŞTU

Türkiye, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın ismini ilk kez 2002'de duymuştu. MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkardı. Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin'de yapılan Duman Operasyonu'nda, mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı saptandı.Operasyon kapsamında DYP Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın amcasının oğlu Ekrem Konyar ile Murat Can gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaranın yaklaşık 4 milyon paket olduğu kaydedildi.