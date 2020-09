KIVANÇ TATLITUĞ

Modelliğe adım atmadan önce basketbolcu olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası spora veda edince bir ajansa giderek modellik başvurusu yaptı ve Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. Bunun sonrası hayatı tamamen değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.