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Haberler Galeri Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Çanakkale'de, Avrupa yakasında bulunan arabalı vapur iskelelerinde, yarın akşam başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk azalıncaya kadar seferlerin doldur boşalt usulüyle devam edeceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:59
Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul ve Trakya'dan Marmara Bölgesi'nin güneyine ve Ege'ye gitmek için Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen sürücüler, Gelibolu ve Eceabat ilçesindeki kara yollarını kullanıyor.

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Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Yollardaki hareketlilik nedeniyle önlem alan Eceabat Emniyet Amirliği ekipleri, sürücülere sık sık uyarılarda bulunuyor. Ekipler, trafiğin akışını düzenli bir şekilde sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluktan dolayı araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaşıyor.

Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, tatilcilerin mağdur olmaması için feribot seferlerini saatsiz olarak yapmaya başladı.

Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk! Kilometrelerce kuyruk oluştu
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