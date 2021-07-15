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Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi

Gestaş Deniz Ulaşım, kurban bayramı için filosuna 2 adet daha gemi kattı. Kabatepe-Gökçeada hattında iki olan gemi sayısı 3, Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattında 6 olan gemi sayısı 7 olarak hizmet vermeye başladı. Tatilcilere feribottaki yerlerini garanti etme fırsatı tanıyan online biletler, Kurban Bayramı için yoğun talep görürken; Kabatepe'den Gökçeada'ya, Geyikli'den de Bozcaada'ya olan biletler, şimdiden tükenmek üzere olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:11 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





