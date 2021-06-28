Haberler Galeri Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı. İçerisinde savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı. Kuşadası'nda 30 Haziran'a kadar kalacak olan TIR, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





