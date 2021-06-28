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Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı. İçerisinde savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı. Kuşadası'nda 30 Haziran'a kadar kalacak olan TIR, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:36
Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı.

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Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, bugün Kuşadası'na geldi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda ziyarete açılan TIR'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

İçerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Kuşadası'nda 30 Haziran'a kadar kalacak olan TIR, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Çanakkale Mobil Müze TIR'nın Kuşadası'ndan sonraki durağı, Didim olacak.

Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

Kuşadası'nda yaşayan emekli öğretmen Erdoğan Pala (67), "Müze, Çanakkale Savaşları'nın ruhunu tam olarak yansıtıyor. Gezerken çok duygulandım. Daha önce Gelibolu Yarımadası'nı da dolaşırken gözyaşlarıma engel olamamıştım" dedi.

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