Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

İstanbul'dan kadırga Koyu'na tatile gelen Hikmet Ertaş, "Assos'un suyunun biraz daha soğuk, ikliminin de serin olduğunu söylediler. Bunaltan sıcaktan kendimizi buraya attık. Hava gerçekten çok sıcak. Ama Assos'un Güney'e, Akdeniz'e göre daha iyi bir iklimi var. Bu durum da pandemiden kaçmak isteyenleri buraya çekebilir. Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum açıkçası. Bizim için zaten önemli olan deniz ve kum. O da burada mevcut. Buraya gelirken Çanakkale Boğazı'nda müsilaj görüntüsü vardı, izledik. Bozcaada'da da görüldüğü söyleniyor ama burada henüz bir şey göremedik. Assos müsilajın uğramadığı bir yer olmuş. Umuyorum hiçbir yerde olmaz. Çünkü bütün sene vatandaşlar zaten yazı bekliyordu. Üstüne bir de müsilaj sorunu çıkarsa kötü olur. Ama Assos'ta şu anda bir şey yok, Assos temiz" dedi.