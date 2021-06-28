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Haberler Galeri Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

Çanakkale'de meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde, dün 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığı; 37,2 derece olarak kaydedildi. Daha önceki en yüksek sıcaklık ise 36,8 derece ile 24 Haziran 2007'de kayıtlara geçmişti.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:00
Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

Çanakkale'de son 10 gündür hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunaltan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar sahillere koşarak denize girip serinlemeyi tercih ediyor. Meteoroloji yetkilileri ise, dün yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olarak kaydedildiğini açıkladı.

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Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

Çanakkale'de, daha önceki en yüksek kayıt, 36,8 derece ile 24 Haziran 2007 tarihinde ölçülmüştü.

Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize girmeye çekinirken, şu ana kadar müsilajın görülmediği yerlerden birisi olan Assos bölgesi ise deniz için ilk tercih oluyor. Vatandaşlar Kadırga Koyu'nun serin ve berrak sularında yüzerek serinlemeyi tercih ediyor.

Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

İstanbul'dan kadırga Koyu'na tatile gelen Hikmet Ertaş, "Assos'un suyunun biraz daha soğuk, ikliminin de serin olduğunu söylediler. Bunaltan sıcaktan kendimizi buraya attık. Hava gerçekten çok sıcak. Ama Assos'un Güney'e, Akdeniz'e göre daha iyi bir iklimi var. Bu durum da pandemiden kaçmak isteyenleri buraya çekebilir. Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum açıkçası. Bizim için zaten önemli olan deniz ve kum. O da burada mevcut. Buraya gelirken Çanakkale Boğazı'nda müsilaj görüntüsü vardı, izledik. Bozcaada'da da görüldüğü söyleniyor ama burada henüz bir şey göremedik. Assos müsilajın uğramadığı bir yer olmuş. Umuyorum hiçbir yerde olmaz. Çünkü bütün sene vatandaşlar zaten yazı bekliyordu. Üstüne bir de müsilaj sorunu çıkarsa kötü olur. Ama Assos'ta şu anda bir şey yok, Assos temiz" dedi.

Çanakkale’de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

ÇANAKKALE'DE DENİZ SERİN
Kadırga Koyu'ndaki Pedasos Altınel Otelin Halkla İlişkiler Sorumlusu Aysun Kırtaş ise, Assos bölgesinde sezona güzel başladıklarını, ancak 1 Temmuz sonrasında çok daha hareketli olacağını belirtti.

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