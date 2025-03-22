ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arseven balkonda müzakereci polislerle görüşürken binaya gelen polis ekipleri, çilingirle eve girip, oğlunun rehin aldığı anne Ş.A.'yı kurtardı. Ardından operasyon düzenlendi. Teslim olmayan Arseven, çıkan çatışmada vurulup etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis de hafif şekilde yaralandı. Arseven'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.