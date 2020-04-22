Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

"ÇOCUK EN BÜYÜK UMUTTUR"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde öğrencilerine hediye hazırlayarak onların bayramını farklı bir şekilde kutlamak istediğini dile getiren Sınıf Öğretmeni Aygüler Çetin, "Çok heyecanlıyım aslında bir taraftan çok üzgünüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100.Yılını kutlayacaktık Perşembe günü. Oyunumuzu, müziğimizi her şeyimizi hazırlamıştık. Ama biz hazırlıklara başlamışken 13 Mart'ta okullar tatil oldu ve ben günlerdir çocuklarımdan ayrıyım, onları çok özledim.