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Haberler Galeri Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

Çanakkale'de bir öğretmen, 100 yıl önce dualarla açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:21
Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu 4/E Sınıf Öğretmeni Aygüler Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrencilerini unutmadı.

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Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

Korona virüsü sebebiyle yurt genelinde eğitime ara verilmesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini de etkiledi. Milyonlarca çocuk bu sene bayramı çeşitli etkinlikler ile evlerinde kutlarken, sınıf öğretmeni Aygüler Çetin; 'Çocuk en büyük umuttur, çocuk gelecektir, çiçekte umuttur' diyerek 30 öğrencisinin evine tek tek çiçek gönderdi.

Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

"ÇOCUK EN BÜYÜK UMUTTUR"
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde öğrencilerine hediye hazırlayarak onların bayramını farklı bir şekilde kutlamak istediğini dile getiren Sınıf Öğretmeni Aygüler Çetin, "Çok heyecanlıyım aslında bir taraftan çok üzgünüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100.Yılını kutlayacaktık Perşembe günü. Oyunumuzu, müziğimizi her şeyimizi hazırlamıştık. Ama biz hazırlıklara başlamışken 13 Mart'ta okullar tatil oldu ve ben günlerdir çocuklarımdan ayrıyım, onları çok özledim.

Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

Geçen gün görüntülü bir konuşma yaparken bir kızım dedi ki; 'Öğretmenim sizi görünce içime su serpiliyor' Çocuk en büyük umuttur, çocuk gelecektir, çiçekte umuttur. Onlar bize Öğretmenler Günü'nde çiçek getiriyorlar bu defa ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde onlara böyle hediye hazırlayarak onların bayramlarını kutlamak istedim" dedi.

Çanakkale'de bir öğretmen 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

"BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN ÇOCUKLARIM"
Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olduklarını ve günlerdir kapılarının çalınmadığını belirten Çetin, "İstedim ki günlerdir çalmayan ev zilleri çalsın. 10 yaşında çocuklarıma çiçek gitsin. Çiçek gibi güzellikleri görsünler, umutlarını hep beslesinler, yarınlara umutla baksınlar.

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