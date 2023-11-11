Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü geçiçi olarak askıya alındı.