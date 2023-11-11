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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü geçiçi olarak askıya alındı.
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan seferler yapılmayacak.
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat: 12.15 itibariyle olumsuz hava koşulları (fırtına) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.