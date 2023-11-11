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Haberler Galeri Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü geçiçi olarak askıya alındı.

DHA

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:11 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:31

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan seferler yapılmayacak.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli | Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat: 12.15 itibariyle olumsuz hava koşulları (fırtına) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

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