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Çanakkale'de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu
Çanakkale'de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kumbağları limanındaki kaplumbağayı görenler gözlerine inanamadı. Caterra Caretta'nın koluna iple parke taşı bağlanmış ve öylece denize atılmıştı. İnsani duygularını yitirmiş canilerin eylemi yüzünden ölüm kalım savaşı veren kaplumbağa sudan çıkarıldı ve tedavi edildi.
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:54
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 18:04
Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı. Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.
Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi. Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.