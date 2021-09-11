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Haberler Galeri Çanakkale'de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu

Çanakkale'de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kumbağları limanındaki kaplumbağayı görenler gözlerine inanamadı. Caterra Caretta'nın koluna iple parke taşı bağlanmış ve öylece denize atılmıştı. İnsani duygularını yitirmiş canilerin eylemi yüzünden ölüm kalım savaşı veren kaplumbağa sudan çıkarıldı ve tedavi edildi.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 18:04
Çanakkale’de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Çanakkale’de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu

Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı. Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Çanakkale’de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu

Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi. Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çanakkale’de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu
Çanakkale’de koluna parke taşı bağlamış kaplumbağa bulundu
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