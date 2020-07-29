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Çanakkale’de, Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar yüzde 80 ile 90 arasında doldu
Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar şimdiden otellerde rezervasyonlarını tamamlamış durumda. Bu bayram, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik anlamda dar boğaza giren turizmcilere can suyu olacak.
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:29
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Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs bir yandan insan sağlığın tehdit ederken, aynı zamanda ekonomik anlamda da olumsuz etkileri sürüyor.
Her bireyin kendi kişisel temizlik ve sağlığına daha çok önem gösterdiği şu zamanlarda kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan vatandaşlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil ihtiyaçlarını da gidermek istiyor.
4.5 günlük Kurban Bayramını fırsat bilen vatandaşlar soluğu Çanakkale'nin gözde tatil yerlerinde alacak.
"DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90'LARA VARDI" Tesislerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara vardığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölge Başkanı Ahmet Çelik, " Bölgemiz Kuzey Ege ve Güney Marmara Kurban Bayramı tatil sürecinde ciddi bir potansiyeli ağırlamasını bekliyoruz.
İleriki tarihler; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına baktığımızda açıkçası en güzel tatil, önümüzdeki bu 5 günlük tatil olan Kurban Bayramı tatilidir. Biz turizmciler bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tesislerimizin doluluk oranlarının yüzde 80 ile 90'lara vardığını bölge bölge geçtiğini biliyoruz ve ön rezervasyonlardan bunu anlıyoruz" dedi.