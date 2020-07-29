Çanakkale’de, Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar yüzde 80 ile 90 arasında doldu

İleriki tarihler; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına baktığımızda açıkçası en güzel tatil, önümüzdeki bu 5 günlük tatil olan Kurban Bayramı tatilidir. Biz turizmciler bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tesislerimizin doluluk oranlarının yüzde 80 ile 90'lara vardığını bölge bölge geçtiğini biliyoruz ve ön rezervasyonlardan bunu anlıyoruz" dedi.