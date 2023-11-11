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Haberler Galeri Çanakkale'de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale'de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilerken oluşan dev dalgalar adeta sahili dövdü. O sırada geçiş yapan feribotun dev dalgalarla mücadelesi böyle görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 17:11

Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehid Ömer Halis Demir'in boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.

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Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Meteoroloji'nin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası kentte sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00'te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı.

Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehid Ömer Halis Demir'in boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.

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