Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00'te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.