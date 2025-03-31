Çanakkale’de ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Kazanın şiddetiyle her iki otomobilin ön tarafı tamamen parçalandı. Çarpışma sırasında otomobillerin parçaları yola savruldu. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



