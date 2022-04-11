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Haberler Galeri Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halinde yaptığı yolculuk görenleri mest etti. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile sıradan kopup sürüklenen tırtıllar yeniden sıraya girebilmek için mücadele verdi. İşte Çanakkale'de kameralara yansıyan o anlar...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:16
Çanakkale’de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Gelibolu Yarımadası'nda ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergiliyor.

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Çanakkale’de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların yaptığı tek sıra yolculuk ilgi çekti.

Çanakkale’de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Conkbayırı civarında görülen onlarca tırtılın birbiri ardına sıralanıp hareket ettiğini gören vatandaşlar anı cep telefonları kameralarıyla görüntüledi.

Çanakkale’de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Zaman zaman rüzgarın etkisi ile sıradan kopup sürüklenen tırtıllar yeniden sıraya girebilmek için mücadele verdi.

Çanakkale’de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Trafiğe kapalı alanda asfaltın üzerinde ilerleyen tırtılları rahatsız etmek istemeyen vatandaşlar da tırtılların etrafından dolaşıp ilerledi.

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