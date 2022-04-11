Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu hayran bıraktı

Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halinde yaptığı yolculuk görenleri mest etti. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile sıradan kopup sürüklenen tırtıllar yeniden sıraya girebilmek için mücadele verdi. İşte Çanakkale'de kameralara yansıyan o anlar...