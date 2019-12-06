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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde babalar ve çocukları aynı fakültede eğitim görüyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi'nde 3 baba, çocuklarıyla birlikte lisans ve lisansüstü eğitim görüyor. Babalar ve çocukları fakültede birlikte eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 10:29 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 10:29
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde babalar ve çocukları aynı fakültede eğitim görüyor

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı görevini devam ettiren 3 çocuk babası Nihat Ağan (48), ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaparken, kızı Beyza Ağan (19) ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde babalar ve çocukları aynı fakültede eğitim görüyor

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan Fatih Yıldırım (44) ise, Tarla Bitkileri Bölümü'nde yüksek lisans yaparken, oğlu Berk Yıldırım (21) aynı bölümde lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde babalar ve çocukları aynı fakültede eğitim görüyor

Biga Tarım İlçe Müdürlüğü'nde çalışan 2 çocuk babası İsmail Kaçar (54) aynı zamanda Zootekni Bölümü birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ederken, oğlu Mustafa Kaçar ise, Tarla Bitkileri Bölümü'nden yüksek lisans yapıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde babalar ve çocukları aynı fakültede eğitim görüyor

Baba ve oğullarına eğtim veren Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun Baytekin, yaklaşık 20 yıldır ÇOMÜ kadrosunda olduğunu söyleyerek, "Bu sene ilginç bir tesadüfü yaşıyoruz. Daha önce lisans eğitiminde Tarla Bitkileri Bölümü'nde öğrenimine devam eden Fatih Yıldırım arkadaşımız bu sene yüksek lisans başladı. Yine Fatih'in oğlu Tarla Bitkileri Bölümü'nde son sınıf öğrencisi. Bizim ilk mezunlarımızdan, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Ağan, daha önce yanımda yüksek lisansa başlamıştı. Geçtiğimiz dönem aftan yararlanarak yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Kızı Beyza da Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü birinci sınıfına kayıt oldu. Geçtiğimiz öğrenim yılında Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun olan Mustafa Kaçar öğrencimiz yanımda yüksek lisans yapmaya başladı. Mustafa'nın babası bu sene Zootekni Bölümü'ne kayıt oldu. Çok mutlu olduk. Gerçekten yaşam boyu eğitimin bütün örneklerini burada görüyoruz. Hem yabancı dilde, hem de Türkçe olarak internette tarama yaptım. Böyle bir olayın benzeri dünyada yok. Öğrencilerimizin farklı günlerde dersleri var. Benden de ders alıyorlar. Lisans üstü öğrencilerim zaten ağırlıklı olarak benim derslerimi ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapan arkadaşlardan ders alıyorlar. Lisans öğrencileriyle de belli dönemlerde derslerimiz oluyor. Biz babaları ve çocukları bir araya getirdik. Bu haberin çekimleri sayesinde de, özgün araştırmalarımızı nasıl yapıyoruz, nasıl planlıyoruz, nasıl sürdürüyoruz, bunları babalarına ve çocuklarına aynı sıralarda birlikte anlatma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde babalar ve çocukları aynı fakültede eğitim görüyor

'TARİF EDİLMEZ BİR DUYGU'
Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Ağan, 2018 yılında ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimine başladığını söyleyerek, "Kızım Özlem Beyza da Tarım Ekonomisi Bölümü'nde devam ediyor. Tarif edilmez bir duygu. Üniversite üçüncü sınftayken kızım doğmuştu, o zaman öğrenciydim. Şimdi üçüncü sınıfta doğan kızımla aynı sıralarda öğrenciliğe devam ediyorum. Çok farklı bir duygu " dedi.

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