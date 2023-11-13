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Haberler Galeri Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yolda zorlukla yürürken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

İHA

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:23

Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

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Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saat 08.00 itibariyle sağanak yağış başladı. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi.

Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Çanakkale'yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale’yi sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
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