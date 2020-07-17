Haberler
Galeri
Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...
Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kareyi de sosyal medyadan paylaştı.
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:34
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:47
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi.
Bebeklerini kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde baba oldu.
Bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düştü.