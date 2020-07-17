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Haberler Galeri Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kareyi de sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:47
Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri oğulları üç gün önce dünyaya geldi.

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Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

Bebeklerini kucaklarına alan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde baba oldu.

Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

Bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Cansu Tosun anne oldu, çiftten ilk paylaşım geldi! İşte o kareler...

Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düştü.

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