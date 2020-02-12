Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ olay yarattı! Bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çarpışma dizisinin sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Gösterdiği performansla seyirciyi ekran başına kilitleyen Kıvanç Tatlıtuğ,Çarpışma dizisiyle magazin dünyasının konuşan ismi olmaya devam ediyor. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını bile şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin değişimleri.