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> Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ olay yarattı! Bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ olay yarattı! Bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz aylarda Çarpışma dizisinin başrol oyuncuu Kıvanç Tatlıtuğ yıllar içindeki değişimiyle olay oldu. Son sinema filmindeki rolüyle Türkiye'yi sallayan Kıvanç Tatlıtuğ, usta oyunculara taş çıkartan performansıyla Çarpışma dizisini de zirveye çıkartmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'ın hayranları geçmişteki fotoğrafları gündeme taşıdı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi.
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:42
Çarpışma dizisinin sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Gösterdiği performansla seyirciyi ekran başına kilitleyen Kıvanç Tatlıtuğ,Çarpışma dizisiyle magazin dünyasının konuşan ismi olmaya devam ediyor. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını bile şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin değişimleri.