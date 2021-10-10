Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

Çoğumuz için günlük çalışma ve düzenli el yıkamadan sonra elleri aşırı kuru hissetmesi normaldir. Pandemi dolayısıyla kullandığımız; dezenfektan, kolonya vb. ürünlerle mikropları azaltıyor ama ellerimizin kurumasını durduramıyoruz. Yatağa gitmeden önce en iyi nemlendiriciyi uygulasanız da emilmesi için zamana ihtiyaç olup, gün içinde yeterli gelmeyebiliyor. Bu durumda, sabah kalktığınızda ellerinizin hala kuru olduğunu görebilirsiniz. Cebinizde nemlendirici ile her yere gitmenin dışında, size yardımcı olabilecek doğal yöntemler var. İşte o yöntemler...