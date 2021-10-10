Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

ELLERİNİZİ AYÇİÇEK YAĞI İLE YULAF EZMESİNE BATIRIN

Ayçiçeği tohumu yağının kuru ve tahriş olmuş cildi nemlendirdiği ve canlandırdığı kanıtlanmıştır. İster nemlendiricilerde katkı maddesi olarak ister tek başına kullanılır ve cildi kurumaya karşı koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulaf çok benzer yeteneklere sahiptir ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar yaratabilir.

Yapmanız gereken tek şey pişmiş veya çiğ yulafı birkaç damla ayçiçek yağı ile karıştırıp cildinize sürmek. Ayçiçek yağı yoksa, herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin; zeytinyağının kuru eller için faydalı olmaktan çok zararlı olduğu bulunmuştur.