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Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

Çoğumuz için günlük çalışma ve düzenli el yıkamadan sonra elleri aşırı kuru hissetmesi normaldir. Pandemi dolayısıyla kullandığımız; dezenfektan, kolonya vb. ürünlerle mikropları azaltıyor ama ellerimizin kurumasını durduramıyoruz. Yatağa gitmeden önce en iyi nemlendiriciyi uygulasanız da emilmesi için zamana ihtiyaç olup, gün içinde yeterli gelmeyebiliyor. Bu durumda, sabah kalktığınızda ellerinizin hala kuru olduğunu görebilirsiniz. Cebinizde nemlendirici ile her yere gitmenin dışında, size yardımcı olabilecek doğal yöntemler var. İşte o yöntemler...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 12:55 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:14
Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

Her zaman nemli ve yeterince sağlıklı ellere sahip olmak için bir kaç ipucu bulunuyor. İşte kaybettiğiniz nemi ve pürüzsüzlüğü ellerinize geri kazandırmak için kullanabileceğiniz 6 öneri.

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Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

ELLERİNİZİ AYÇİÇEK YAĞI İLE YULAF EZMESİNE BATIRIN

Ayçiçeği tohumu yağının kuru ve tahriş olmuş cildi nemlendirdiği ve canlandırdığı kanıtlanmıştır. İster nemlendiricilerde katkı maddesi olarak ister tek başına kullanılır ve cildi kurumaya karşı koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulaf çok benzer yeteneklere sahiptir ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar yaratabilir.

Yapmanız gereken tek şey pişmiş veya çiğ yulafı birkaç damla ayçiçek yağı ile karıştırıp cildinize sürmek. Ayçiçek yağı yoksa, herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin; zeytinyağının kuru eller için faydalı olmaktan çok zararlı olduğu bulunmuştur.

Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

ÇATLAMIŞ CİLDE AZ MİKTARDA SÜPER YAPIŞTIRICI UYGULAYIN

Bu kulağa tehlikeli gelebilir, ancak gerçekten dermatologların yüzeysel kesikler ve çatlaklar üzerinde işe yaradığını söylediği bir şey. Şimdi, yine de kullanımı konusunda dikkatli olmanız ve çok sık veya aşırı çatlak cilt üzerinde uygulamamanız gerekir. Etkilenen bölgeye çok az miktarda yapıştırıcı uygulayarak daha fazla kurumasını önleyebilirsiniz. Önce alanı temizlediğinizden ve yapıştırıcı kuruyana kadar çatlağı kapalı tuttuğunuzdan emin olun.

Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

SAF BAL UYGULAYIN

Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu biliniyor. Geleneksel şekilde tüketmenin yanı sıra yenileyebildiği için kuru ve çatlamış cilde de uygulayabiliriz. Önce kuru olan bölgeyi temizler, dezenfekte eder ve ardından bağışıklık sistemini hasarlı dokuyu yeniden oluşturmaya başlaması için uyarır. Bu nedenle yanıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır.

Çatlamış el sorununa 6 doğal tarif

PETROL JÖLESİ UYGULAYIN VE GECE BOYUNCA ELDİVEN GİYİN

Vazelin gibi petrol jölesi bazlı ürünler, cildimizi tedavi etmek ve nemlendirmek söz konusu olduğunda mutlak hayat kurtarıcıdır. Yapabileceğiniz şey, geceleri hasarlı ellerinize bol miktarda vazelin sürmek ve bir çift pamuklu eldiven giymektir. Böylece vazelinin ellerinizde kalmasını ve elleriniz tarafından emilmesini sağlamış olursunuz. Eldivenlerin herhangi bir iyileştirici özelliği yoktur, ancak sadece Vazelin'i el değmeden tutmak için kullanılırlar.

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