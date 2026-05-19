Bardakta Küçük Bulutlar Oluşturan İlginç Gelenek

Doğu Frisia bölgesini farklı kılan yalnızca çaya olan düşkünlük değil, aynı zamanda çayın hazırlanış ve sunum biçimi. Bölge halkı çayı oldukça özel bir ritüelle servis ediyor. İlk olarak porselen fincanın dibine "Kluntje" adı verilen büyük bir kaya şekeri bırakılıyor. Daha sonra sert aromalı siyah çay dikkatlice fincana dökülüyor. Ancak asıl dikkat çekici bölüm bundan sonra başlıyor. Özel yoğun kıvamlı krema, küçük bir gümüş kaşık yardımıyla çayın üzerine bırakılıyor. Krema çayın içinde hareket ederken ortaya beyaz desenler ve kabarcıklar çıkıyor. Bölge halkı bu görüntüye "Wulkje", yani küçük bulutlar adını veriyor. Görsel olarak oldukça etkileyici duran bu ritüel, bölgenin en önemli geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor.