Çay içenlerin dikkat etmesi gerekenler! Her gün çay içenler...

FAZLA ÇAY İÇMENİN ZARARLARI NELERDİR?

Fazla çay içmenin zararları nelerdir sorusu günlük hayatta sıklıkla çay tüketen bireylerin aklına takılan sorulardan bir tanesidir. Dengeli ve ölçülü tüketilmesi halinde sağlığa ciddi bir zararı olmayan çayların, aşırı tüketilmesi sonucunda çeşitli zararlı etkiler ile karşılaşmak mümkündür. Fazla çay içmenin zararları nelerdir sorusuna şu şekilde detaylı bir yanıt verebiliriz:

Çay belli bir oranda kafein içerir. Aşırı miktarda çay tüketilmesi kafeine karşı hassasiyeti olan bireylerde uyku problemlerine neden olabilir. Kişilerde uykusuzluk ve buna bağlı olarak huzursuzluk,anksiyete gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Çayın hafif bir şekilde de olsa idrar söktürücü bir etkisi vardır. Bu durum fazla çay içen kişilerde su kaybına ve dehidrasyona neden olabilir. Çayın özellikle diğer içeceklerin yerine içilmesi durumunda bu risk daha fazladır.

Çayda bulunan tanen adındaki madde demir emilimini azaltma etkisiyle bilinir. Demir eksikliği yaşayan kişilerde bu durum daha belirgin bir şekilde görülebilirken, çayın yemeklerle birlikte tüketilmesi demir emilimini daha da azaltabilir.

Çok fazla çay içmek mide asidini artırabilir ve mide ekşimesi, gastrit veya mide yanması gibi rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Aşırı sıcak çay tüketilmesi mide mukozasına zarar verebilir ve mide ülseri gibi ciddi rahatsızlıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Dengesiz çay tüketiminin kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Çayda bulunan florür miktarı kemiklerin mineral yoğunluğunu azaltabilir ve uzun vadede osteoporoz riskine sebep olabilir.

Çayda bulunan oksalatlar böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Özellikle sağlık geçmişinde böbrek taşı sorunu olan bireylerin çay tüketimini sınırlandırmaları önerilebilir.

Çaydaki tanen ve kafein adlı maddeler kalp atışını artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir. Bu durum sonucunda kalp ritmi bozuklukları ve hipertansiyon gibi sorunlar baş gösterebilir.

Aşırı kafein alımı sonucunda bireylerde sinirlilik, huzursuzluk ve anksiyete gibi ruhsal ve duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle kafein hassasiyeti olan bireyleri daha fazla etkiler.

Çayda bulunan asitler diş minesine zarar verebilir, çürük oluşumunu artırabilir ve dişlerde lekelenmelere sebep olabilir. Çok sıcak çay tüketimi dişlerdeki erozyonu hızlandırabilir.

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda aşırı sıcak içecek tüketiminin mide kanseri riskini tetikleyeceği gözlemlenmiştir. Çok sıcak çay mide mukozasına zarar vererek kanser gelişimine sebep olabilir.