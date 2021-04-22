Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu
Manisa'nın Salihli ilçesinde çayı geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklenerek, 3 metre yükseklikteki şelaleden düşen ATV'nin sürücüsü Özen Y. yaralandı. Kaza sonrası çekici ile sudan çıkarılan ATV, otoparka götürüldü.
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:49
Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:50
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kurşunlu Çayı üzerindeki Kurşunlu Şelalesi'nde meydana geldi.
Çayı geçmeye çalışan Özen Y. yönetimindeki 07 GGD 83 plakalı ATV, akıntıya kapılıp, sürüklenerek, 3 metre yükseklikteki şelaleden düştü.
Kazada Özen Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S
ağlık görevlilerince sudan çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Özen Y., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası çekici ile sudan çıkarılan ATV, otoparka götürüldü.