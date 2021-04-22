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Haberler Galeri Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çayı geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklenerek, 3 metre yükseklikteki şelaleden düşen ATV'nin sürücüsü Özen Y. yaralandı. Kaza sonrası çekici ile sudan çıkarılan ATV, otoparka götürüldü.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:49 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:50
Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kurşunlu Çayı üzerindeki Kurşunlu Şelalesi'nde meydana geldi.

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Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

Çayı geçmeye çalışan Özen Y. yönetimindeki 07 GGD 83 plakalı ATV, akıntıya kapılıp, sürüklenerek, 3 metre yükseklikteki şelaleden düştü.

Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

Kazada Özen Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S

Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

ağlık görevlilerince sudan çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Özen Y., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden uçtu

Kaza sonrası çekici ile sudan çıkarılan ATV, otoparka götürüldü.

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