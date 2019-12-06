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> Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un ifadesi kan dondurdu
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un ifadesi kan dondurdu
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç cinayetten 3 gün sonra bir esnafın polise ihbarı sonrası yakalandı. İfadesinin detayları ise dehşete düşürdü. Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ordu'daki 3 günlük insan avını polise verdiği ifadede anlattı. Psikopat katil "Önüme çıkanı öldürmek istiyordum" dedi. İşte Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un 4 sayfalık ifadesi
Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 09:22
Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 09:23
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ordu'daki 3 günlük insan avını polise verdiği ifadede anlattı. Psikopat katil "Önüme çıkanı öldürmek istiyordum" dedi.
İşte ifadeden dehşete düşüren detaylar:
- Bir marketten bıçak alıp insan avına çıktım. Çeşitli şahısları takip ederek, bıçak ve tornavida ile öldürmeyi düşündüm. Ancak son anda başkaları karşıma çıkınca gerçekleştiremedim. Olay sabahı, 'Kimi öldürebilirim' diye insan takibine başladım.
- Karşıma bir bayan çıktı. Takip ederek, evinin bulunduğu binayı öğrendim. Ancak hangi daireye girdiğini görmedim. Bu kızı öldürmeyi çok istedim. Cezaevinden çıkınca adresini tespit etmiş olduğum bayanı öldüreceğim.
Caddede kısa boylu bayanı gözüme kestirerek takibe başladım. Bazen aramıza mesafe koyup bazen yan yana yürüdüm. Zile bastı. Tam kapıyı kapatacakken 'Bakar mısınız' deyip birlikte apartmana girdim ve bıçakladım. Pişman değilim. Cezaevinden çıkarsam yine insan öldürmeyi düşünüyorum.
OLAYDAN ÖNCE...
HIRSIZLIKLA GEÇİNDİM
- 1987 yılında üç yaşındayken dedem tarafından yetimhaneye verildim. 2002'ye, yani 18 yaşına kadar değişik illerde yetimhanede büyüdüm. En son Erzurum Yetiştirme Yurdu'ndayken yurttan ayrıldım. Yurdun kütüphanesinden kitap çalarak ayrıldım. Ayrıldıktan sonra İspir Yatılı Okulu'nda kaldım. 2002'de Ordu'ya geldim. Ordu'da daha önce yurtta kalmıştım. Geçimimi sürekli hırsızlık yaparak sağlıyordum. Çalışarak kazanç elde etmezdim. 2005 yılında sürekli bally kullanırdım.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLADIM
Bir gün Ayışığı otoparkında iken daha önce görmüş olduğum 12 yaşında bir erkek çocuğunu gördüm. Yanıma gelerek, benimle sohbet etmeye başladı. Ancak çocuğun bu tavırları beni rahatsız etti. Bu sebeple Selimiye Mahallesi'nde boş bir eve götürdüm. Ve burada çocuğu karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle öldürdüm. Ardından polisler beni yakaladı ve cezaevine girdim.