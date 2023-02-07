Çeşme Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

Türk insanının kötü zamanlarda birlikte hareket edebildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi:

"Bu konuda zaten yardım malzemelerinin hava ve kara yoluyla gitmesiyle ilgili bütün çalışmalar AFAD gözetiminde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kara yollarındaki sıkıntıları da elimine etmek amacıyla deniz yolunun da kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı. Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü bu gemiyi ayarladı. Bu gemi Ulusoy firmasına ait ve Ro-Ro gemisi. İş makinaları ve jeneratörlerin deprem bölgesine gitmesi konusunda oldukça hızlı hareket edecek.