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Haberler Galeri Çeşme Limanı'ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

Çeşme Limanı'ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler için yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi Çeşme Ulusoy Limanı'ndan hareket edecek. 40 saatte İskenderun Limanı'na varması beklenen geminin bu akşam hareket etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 15:53 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 16:26
Çeşme Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edecek.

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Çeşme Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

Çeşme Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

Araçlar görevlilerce "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisine yükleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin bu akşam İskenderun Limanı'na doğru hareket etmesi bekleniyor.

Çeşme Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

GEMİ İSKENDERUN'A 40 SAATTE ULAŞACAK

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Çeşme Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine yardım gemisi kalkıyor

Türk insanının kötü zamanlarda birlikte hareket edebildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi:

"Bu konuda zaten yardım malzemelerinin hava ve kara yoluyla gitmesiyle ilgili bütün çalışmalar AFAD gözetiminde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kara yollarındaki sıkıntıları da elimine etmek amacıyla deniz yolunun da kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı. Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü bu gemiyi ayarladı. Bu gemi Ulusoy firmasına ait ve Ro-Ro gemisi. İş makinaları ve jeneratörlerin deprem bölgesine gitmesi konusunda oldukça hızlı hareket edecek.

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