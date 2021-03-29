Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde bulunan ve 2000 yılında hizmete açılan 100 devre mülk konut ve havuzlu sosyal tesisten oluşan Altın Çeşme Tatil Köyü, iddiaya göre açıldıktan birkaç yıl sonra su, elektrik ve yasal giderlerinin ödenmemesi nedeniyle icralık oldu.