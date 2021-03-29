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Haberler Galeri Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 100 konut ve havuzlu sosyal tesisten oluşan 'Altın Çeşme Tatil Köyü', iddiaya göre elektrik, su ve diğer yasal giderlerin ödenmemesi nedeniyle icralık olması üzerine 21 yıldır atıl durumda kaldı. Kaderine terk edilen tatil köyünün harabe halini görenler, tesisin yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:01
Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde bulunan ve 2000 yılında hizmete açılan 100 devre mülk konut ve havuzlu sosyal tesisten oluşan Altın Çeşme Tatil Köyü, iddiaya göre açıldıktan birkaç yıl sonra su, elektrik ve yasal giderlerinin ödenmemesi nedeniyle icralık oldu.

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Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

Yıllar içerisinde borçları katlanan tatil köyü, zaman içerisinde kullanılamaz duruma gelerek, mevcut eşyalar da talan edildi.

Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

21 yıldan beri atıl durumda kalan tatil köyünün, devre mülk konutlarının her biri ise metruk bir bina haline dönüştü.

Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

Yakındaki bir sitede yaşayan Birsen Pehlivan, metruk hale dönüşen tatil köyünü gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Çeşme'de 21 yıldır atıl durumda olan tatil köyü görenleri üzüyor

Pehlivan, "Tatil köyünün sahibini hiç tanımıyoruz. Sahibinin elektrik ve su borçlarını ödeyemediğini ve buranın icralık olduğunu sonrasında da kullanılamaz hale geldiğini duyduk" dedi.

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