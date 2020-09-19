Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."