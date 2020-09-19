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Haberler Galeri Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

İzmir Çeşme'deki darp olayıyla gündeme gelen Daria Kyryliuk, Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği partide virüse yakalandı. Ünlü model yaptığı açıklamada, "Aynı partideki daha birçok kişinin de test sonucu pozitif çıktı" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:28
Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği parti sonrası, 10 arkadaşının corona virüse yakalanması olay olmuştu.

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Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

"Bizim partimizde ve yakın grubumuzda corona olan yok" diyen Marcus'un yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı.

Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

Yiğit Marcus Aral'ın 31 Ağustos'ta Boğaz'daki villasında verdiği partiye katılan model, 9 Eylül'de pozitif çıkan corona virüs test sonucunu paylaştı.

Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de corona olup yendiğini açıkladı.

Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı

Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."

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