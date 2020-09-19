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Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı
Çeşme'deki darp olayıyla anılmıştı! Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı
İzmir Çeşme'deki darp olayıyla gündeme gelen Daria Kyryliuk, Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği partide virüse yakalandı. Ünlü model yaptığı açıklamada, "Aynı partideki daha birçok kişinin de test sonucu pozitif çıktı" dedi.
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:26
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:28
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği parti sonrası, 10 arkadaşının corona virüse yakalanması olay olmuştu.
"Bizim partimizde ve yakın grubumuzda corona olan yok" diyen Marcus'un yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı.
Yiğit Marcus Aral'ın 31 Ağustos'ta Boğaz'daki villasında verdiği partiye katılan model, 9 Eylül'de pozitif çıkan corona virüs test sonucunu paylaştı.
Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de corona olup yendiğini açıkladı.
Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."