Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor
Cevizin insan sağlığı için hiç kuşkusuz pek çok faydası bulunuyor. Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz kadar ceviz suyu da bir o kadar faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
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Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...