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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Cevizin insan sağlığı için hiç kuşkusuz pek çok faydası bulunuyor. Özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan ceviz kadar ceviz suyu da bir o kadar faydalı. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmesi gerekir? İşte detaylar...

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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...

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Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir.

Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor

Kolesterolü dengeler.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz bakın ne oluyor


Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.