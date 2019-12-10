Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...
Cevizin insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. Lezzeti ile damaklarda tat bırakan cevizi eğer bir gece suda bekletip suyunu içerseniz etkisine inanamayacaksınız. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 11:18Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 11:22
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Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.