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Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...

Cevizin insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. Lezzeti ile damaklarda tat bırakan cevizi eğer bir gece suda bekletip suyunu içerseniz etkisine inanamayacaksınız. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 11:18 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 11:22
Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

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Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...


Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...


Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir.

Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.

Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...


Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cevizin faydaları nelerdir? Cevizi suda bekletip içerseniz...

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

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