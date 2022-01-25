Çevrecilerden ’beach club için ağaçlar kesildi’ iddiasıyla suç duyurusu

Deniz kıyısındaki endemik bitkilerin ve ağaçların kesilmesi nedeniyle çevrenin tahrip edildiğini söyleyen Ahmet Güler, "Bu işletmenin kira kontratında sadece 6 metrekarelik bir büfenin yapılmasına izin verilmiş. Bizim yaptığımız tespitte ise en azından 3-4 dönümlük deniz kıyısı bir alan iş makineleriyle tahrip edilmiş durumda.