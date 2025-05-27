Ceza infaz yasası geliyor! Bu suçu işleyenler çıkamayacak...

Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Bu tip özel infaz hükümlerinden yararlanacak olanlara Adli Tıp Raporu ve Cezaevi gözlem kurulları karar verecek. Bu düzenleme de tüm suç tipleri için geçerli olacak.

HASTA HÜKÜMLÜLER



Hasta hükümlüler için dışarıda infaz şartları esnetilecek. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek.