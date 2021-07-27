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CHP'li başkanın kaçak villasının yapı kayıt belgesi iptal edildi

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın tapuda "kirazlık" olarak kayıtlı olan bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı.CHP'li Karakayalı'nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 16:42 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





