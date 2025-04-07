CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde çöp kamyonu skandalı! Çöpe su sıkılarak dolandırıldılar

İddiaya göre yılda ortalama 85 bin ton çöp toplayan ve topladığı tonaj başına belediyelerden ödeme alan şirketin, 5 yıl da ne kadar bir kamu zararı oluşturduğu henüz tespit edilemedi. Şirketin olayın ardından hisselerini başka bir şirkete devrettiği ve tüm çöp kamyonlarına kamera yerleştirildiği öğrenildi.