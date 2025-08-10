CHP’li Karabağlar Belediyesi’nin yüzme havuzunda milyonluk kayıp! Kafa karıştıran ziyaretçi sayısı

BU PARA KİMİN CEBİNE GİTTİ

AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu, "2024'te ziyaretçi sayısının 70-75 bin kişi olması bekleniyordu. Bu rakam 40 bine düştü. 25 milyon lira bir kayıp var. Bu para kimin cebine gitti" diye tepki gösterdi.

AK PARTİLİ FIRAT EROĞLU'NDAN ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay'ı çok sert şekilde eleştirdi. Eroğlu, "Belediyenin yüzme havuzu mühürleniyor. Mührü kırıp tesisi açıyorlar. Mühürlü olduğu için pari girişini somut bir şekilde yapamazlar. Gelir kaybetmemek için insanların hayatlarıyla oynadılar. Rant hırsından dolayı çocuklarımız ölmesin" dedi.