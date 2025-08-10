CHP’li Karabağlar Belediyesi’nin yüzme havuzunda milyonluk kayıp! Kafa karıştıran ziyaretçi sayısı

Son dakika haberleri... İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Uzundere'deki Aqua Yaşam yüzme havuzu, açıldığı 2019 yılından itibaren her yıl artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekmişti. 2019'da 2 bin kişiyle başlayan hizmet, 2023'te 60 bin ziyaretçiye ulaşarak zirve yapmıştı. Ancak 2024 yılı kayıtlarında bu sayının 40 bine düştüğü görüldü. 70-75 bin civarında ziyaretçi beklenirken, sayının bu seviyeye gerilemesi ve resmi kayıtlara yansıyan rakamlar soru işaretlerine neden oldu.
CHP'li Karabağlar Belediyesi Uzundere'deki Aqua Yaşam yüzme havuzunu geçtiğimiz yıl 40 bin kişi ziyaret etti. Bu sezon da binlerce kişinin kullandığı havuzda büyük bir skandal patlak verdi. Geçtiğimiz hafta ilçe sağlık müdürlüğü rutin olarak havuz suyundan numune aldı.
Alınan numunenin yapılan incelemesinde su değerlerinin standart değerlerin altında olduğu belirlendi. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri su değerleri düzeltilinceye kadar havuzun kapılarını mühürleyerek kullanıma kapattı. Bu durum ekipler tarafından tutanak altına alındı.
BELEDİYE MÜHÜR FEKKİ YAPTI Karabağlar Belediyesi yetkilileri mühür fekki yaparak geçtiğimiz hafta sonu tesisin kapılarını açtı. Mühürün kırıldığı şikayetini alan ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri bir kez daha havuza gitti ve mühürün kırıldığını tespit etti ve bununla ilgili tutanak tuttu. Konunun sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
25 MİLYON LİRA HAVUZDA BUHARLAŞTI Aqua Yaşam'daki ziyaretçi sayısı açıldığı günden beri her geçen sene arttı. 2019'da hizmete giren havuzu ilk yıl 2 bin kişi, 2020'de 10 bin kişi, 2021'de 25 bin kişi, 2022'de 55 bin kişi, 2023'te ise 60 bin kişi ziyaret etti. Ancak 2023'teki 60 bin kişilik ziyaretçi sayısı ne hikmetse 2024'te 40 bine düştü. Yaklaşık 25 milyon lira para havuzda buharlaştı. Havuzdaki ziyaretçi sayısının 2024'te sert şekilde düşmesi kafalarda soru işareti bıraktı.
BU PARA KİMİN CEBİNE GİTTİ AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu, "2024'te ziyaretçi sayısının 70-75 bin kişi olması bekleniyordu. Bu rakam 40 bine düştü. 25 milyon lira bir kayıp var. Bu para kimin cebine gitti" diye tepki gösterdi.
AK PARTİLİ FIRAT EROĞLU'NDAN ÇOK SERT ELEŞTİRİ Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay'ı çok sert şekilde eleştirdi. Eroğlu, "Belediyenin yüzme havuzu mühürleniyor. Mührü kırıp tesisi açıyorlar. Mühürlü olduğu için pari girişini somut bir şekilde yapamazlar. Gelir kaybetmemek için insanların hayatlarıyla oynadılar. Rant hırsından dolayı çocuklarımız ölmesin" dedi.
HİJYENİK KOŞULLARI KARŞILAMADIĞI İÇİN MÜHÜRLENDİ Yüzme havuzunun hijyenik koşulları karşılamadığı için ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendiğine dikkat çeken Fırat Eroğlu, "Tesis hijyen koşullarının olumsuzluğu nedeniyle mühürleniyor. Mühürlendikten sonra şirket müdürü talimatıyla mühür kırılıp havuz vatandaşın kullanıma açılıyor. Kısacası skandal üstüne skandal yaşanıyor" dedi.
GİRİŞLERDE SUİSTİMAL VAR Yüzme havuzuna giren kişi sayısının kayıtlı rakamlardan daha fazla olduğunu söyleyen Eroğlu, "Kredi kartı zaman zaman çalışmadığı için nakit para alınıyor. Bu yüzden de bir suiistimal olduğunu düşünüyoruz. Burada kamu zararı var ve birilerinin ciddi bir rant elde ettiğini söylüyoruz.
Karabağlar Belediyesi'nin sitesine girildiğinde Belediye Başkanı Helil Kınay'dan önce yüzme havuzuna gelenlerin sayısı Eylül ayında açıklanıyordu. Artık açıklanmıyor. Her yıl sayı artarken düşüş olduğunu söylüyorlar. Yaşanan son mühürleme olayı bizi şaşırtmadı" şeklinde konuştu.
RANT HIRSINDAN DOLAYI ÇOCUKLARIMIZ ÖLMESİN Karabağlar Belediyesi'nin mühür fekki yaparak bir skandala imza attığını söyleyen Eroğlu, "Bu büyük bir suçtur. Mühür kırılıyor ve tesise misafir kabul ediliyor. Ticari faaliyet devam ediyor. 9 yaşındaki Beliz Karabağlar'daki ihmalden dolayı aramızda değil.
Anlaşılan bu acı ölüm ders olmamış. Havuzu çocuklar kullanıyor. Ya onların başına bir şey gelse, kim hesabını verecek? Rant hırsından dolayı çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.